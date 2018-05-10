Seçim yelkeni

Dillerden düşmeyen “Demokrasi” sözcüğünü gerçekten yaşama geçirmek için sürdürülen çabalar seçim ortamında olanca hızıyla sürüyor. Uygarlık gereklerine aykırı biçimde yapılan konuşmalar, toplantılar ve gösteri türü taşkınlıklar seçim sınavının özlenen düzeyde ve biçimde geçmeyeceğini göstermektedir. Halkımızın olgunluk ve soyluluğunu kanıtlayacak bir ortam için herkese büyük bir sorumluluk ve görev düşmektedir. Ülkemizin aydınlığı, ulusumuzun gönenci demokratik oluşumların önemli bir insanlık gereği sayılarak aşılmasını gerektirmektedir. Devlet yöneticilerinin ve siyaset adamlarının bu konularda örnek davranışları toplumsal barış ve ulusal dayanışma için yadsınmayacak koşuldur.

ANCAK

İktidar partisi genel başkanı hem övünüyor, hem dövüyor. Önce, “..görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağım..” andına aykırı tutum ve davranışlarıyla Anayasa'yı çiğniyor. Sonra, terörü gidermekten söz ederken her gün yurt içinde ve sınır bölgelerinde verilen şehitlerle yalanlanıyor. Düşüncelere, görüşlere, eylemlere, verilen sözlere değil kişiliklere yönelik küçültücü ve aşağılayıcı sözler hiç yakışık almıyor. Seçim, bir barış yerine bir kavgaya, savaşa dönüşüyor. İktidar kötü örnek oluyor.

ABD ile “stratejik ortaklık, Büyük Ortadoğu konumu, NATO'da birliktelik, dostluk” sözleri edilirken ABD'nin PKK/PYD desteğini önleyemiyor. Demek ki ABD ve NATO Bay RTE'ı önemsemiyor, o da kendini önemsetemiyor. Ama bir devlet yöneticisinin ağzına yakışmayan sözlerle muhalefete çatıyor. AKP iktidarında toplumsal değerler hiç olmadığı kadar yara aldı. Kendileri gibi düşünmeyen, davranmayan kimselere yaşam hakkını çok gören bir yaklaşımları var. Konuşmalarında kaba, çirkin ve saldırgan dil, taşıdığı sıfatlara yakışmıyor. Kendisi bir yana, işgal ettiği makamları gölgeliyor. Tarafsız değil taraflıdır.

Devletin saygınlığı devlet adamlarının saygınlığıyla sağlanır ve korunur. Bu inceliğe özen göstermeyenler devlet adamı olamazlar. Tersine savları, kendilerini gülünç duruma düşürür. Kendini “çoban”, ulusu “sürü” yerine koymak isteyenlere gereken ders verilip “kim” oldukları gösterilmedikçe, demokratik ilkelerden, insanlık öğelerinden ödünler sürdükçe ne ulusal yaşam esenlik ve güvenlik içinde olur, ne de devlet devlet olur.

Birbirinin yüzüne bakmayı engelleyecek sözlerle seçim çalışmalarını yürütmek hiçbir adaya yakışmayan tutumdur. İnsanlık, yurttaşlık gereklerini öteleyerek kazanılacak seçimin hiç değeri yoktur.

SORUN

Medyanın büyük kesimi iktidar yandaşlığının en koyu yapısı içinde. Yaranma çabaları, talimat alma nitelikli içerikler sürüyor. Bir iki bağımsız, özgür, güvenilir medya organı dışında inanıp izlenecek tv. kanalı, gazete ve radyo kalmadı. Kişiliksiz, niteliksiz, terbiyesiz, çıkarcı, dalkavuk, şakşakçı, yalancı, kötü siyasetin değişik ortamlarda doyurduğu militanlar toplumsal dokumuzu bozmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Verdikleri zarar, kul-kölesi olduklarının getireceği yararları tümüyle yok eden kötülüklerdir. İnsanlıkla ilgisi olmayanın hiçbir şeyle ilgisi geçerli sayılamaz. Siyasi şaklabanlık tiksindiricidir.

Seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti yerlerine kimi kendini bilmezlerin saldırıları, demokrasiye yaraşır olmadıklarını gösteren çirkin eylemlerdir. Seçim güvenliğini sağlayamayan yönetim hiçbir güvenliği sağlayamaz. Seçim esenliği toplumsal düzeyin göstergelerinden biridir. Hiçbirimizi üzmeyen, utandırmayan bir ortam, dinginlik içinde geçmesini dilediğimiz 24 Haziran seçimlerinin ülkemizi ve ulusumuzu her yönden daha görkemli kılacak sonuçlara ulaştırmasını diliyoruz.

Yurttaşlarımız seçim konusunda çok duyarlı. Eşitsiz uygulamalar, kimi hukuksuzluklar, adaletsizlik içinde, üstelik olağanüstü hal düzeyinde yapılacak seçim için olası aykırılıklarından endişesi oldukça yaygındır. Konya- Ereğli önceki muhtarlarından Sayın Veli CEYLAN'ın paylaşımlarına katılıyoruz.

TOPLUMSAL AYDINLIK

Sanat etkinlikleri toplumun ufkunu aydınlatıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başarılı konserleri ilgiyle izlenirken resim sergileri de dolup taşıyor. Siyasal kavgalardan kaçan aydınlar ve sanatseverler sergilerde söyleşileriyle erinç (huzur), duyuyorlar. ARDA Galeri'de KAREKOD adıyla 52 yeni nesil -genç ressamın yaptıkları sergilendi. Büyük beğeni toplayan sergi gelecek için büyük ümit verdi.

Gazetemiz foto muhabiri Yavuz ALATAN'ın Siyah- Beyaz Galeri'de açtığı “Her Gece Paris” adlı fotoğraf sergisi de beğeniyle karşılandı. İlgi yoğundu.