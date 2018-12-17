Dilimizde “davranış biçimi, yöntem” olarak da kullanılan “tutum” sözcüğünün bir anlamı da gereksiz giderlerden kaçınmak, para ve mal kullanımında özenli olmaktır. Ancak başta günümüz devlet yöneticilerinin gider tutarlarının büyüklüğü, kimi varlıklı yurttaşların, kimi varlıksız yurttaşların şaşırtıcı harcamaları tutum konusunda duyarlı olmadığımızı ortaya koymaktadır. “Ayağını çizmeye göre uzatmak” sözü gibi başka güzel sözler, deyimler, atasözleri de tutumlu olmayı önemiyle ortaya koymakla birlikte gereken özeni gösterdiğimizi savunamayız.

Saray yaşamının (saltanatının) gazetelere yansıyan kabarık giderleri gibi devlet yaşamında görkemli toplantıların, dış gezi giderlerinin ve gereksiz nice giderin yapılması, zorunlu sayılan giderlere (ilâç, araç-gereç) para bulmakta güçlük çekilmesi yanlışlık ve yanılgıları ortaya koymaktadır. Eğitime, sağlığa, yaşam alanlarına ve gereklerine ayrılmayan paralar, gezilerden konutlara, kimi etkinlik ve boş işlere verilmektedir. Dış borç tutarı gözetildiğinde ekonomide öncelikle yapılması gerekenlerin başında özveri, ciddiyet ve dürüstlük gelmektedir. Nedense gereksiz giderler kısılmıyor, gösteri ve şatafattan vazgeçilmiyor. Kişisel ve toplumsal yaşamda tutuma ilişkin örnek olacak çok az durum bulunuyor.

Memur aylıkları, işçi ücretleri, eğitime ve sağlığa ayrılan ödenekler ortada iken kimi ödemeler de ölçüsüz biçimde yapılıyor. Bunlardan biri de milletvekili ödeneğidir. Yurttaşlara örnek olacak bir durum, özveri bile değil, milletvekillerinden başlamalıdır. ATATÜRK'ümüzün önerisiyle 5 Mart 1931'de milletvekili aylık ödeneği yüzde 30 indirimle 350 TL olmuştu. Bu konudaki yasanın kabulünün ertesi günü de seçime gidilmişti. İlâç yoksunluğuna ilişkin Bay RTE'ın sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Boşluklar, bozukluklar atbaşı gidiyor.

TEŞEKKÜR

Kızkardeşim Günal ALPAR'ın cenaze törenine ve toprağa verilişine katılarak, iletişim araçlarıyla arayarak, çelenk göndererek acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve yakınlarımıza, başta Ufuk ve Ankara Üniversiteleri temsilcileri olmak üzere TEV Ankara yetkilileriyle, Belediye ve Asrî Mezarlık görevlilerine ailemiz adına içtenlikle teşekkür eder, sağlık ve esenlik dileklerimizi saygı ve sevgi ile sunarım.