15 sene önce mutfaklarda fırın mı vardı

Henüz doğmadan önce İsmet İnönü döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu söyledi, kendisi belediye başkanı bile olmadan önce açılan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ni “biz yaptık” dedi, “biz gelmeden önce tomografi yoktu” dedi, “ambulansları köpekler çekiyordu” dedi. En son… “15 sene önce evlerde fırın mı bulunuyordu, buzdolabı mı bulunuyordu, teessüf ederim” dedi.

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Hakikaten nankörsünüz yani!

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Seçim mitinglerine Edirne'den başlayan asrın liderimiz, Selimiye camisi, Meriç köprüsü ve Kapıkule sınır kapısının toplu açılışını yaptı, Sarayiçi çayırındaki çimlendirme çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, tarihimizde ilk kez bu sene Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapılacağını açıkladı. Bilahare helikopterle Adapazarı'na geçerek, tarihimizin ilk çamaşır makinesi fabrikasının temelini atan asrın liderimiz, en geç üç sene sonra tarihimizin ilk bulaşık makinesinin evlerde olacağını müjdeledi.

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İstanbul'da Topkapı sarayı, Galata kulesi ve Kapalıçarşı'nın toplu açılışını yapan asrın liderimiz, kendisinin belediye başkanlığı döneminde hizmete açtığı Eyüp Sultan ve Karacaahmet'te incelemelerde bulundu, Rumelihisarı'yla Yerebatan Sarnıcı'nın en geç 2023'te tamamlanacağını açıkladı. “Yahu bunlar zaten yüzyıllardır orada değil miydi?” diyen terbiyesiz bir vatandaş, korumalar tarafından dövülerek gözaltına alındı. Bilahare, tarihimizin ilk çatal kaşık fabrikası törenle açıldı, çatal kaşık tutmayı bilmeyen vatandaşlara çatal kaşık tutmayı tarif eden asrın liderimiz, tarihimizin ilk zigon sehpasının da 24 Haziran'dan hemen sonra üretileceğini söyledi.

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İzmir'e teessüf ederek İzmir'de toplu açılış yapmayan asrın liderimiz, Akp ilçe başkanlığı tarafından Toki ortaklığıyla yaptırılan Efes antik kentinin temel atma törenine katıldı. Prompter bozulduğu için, buradaki konuşmasına “sevgili Hititli kardeşlerim” diye başlayan asrın liderimiz, “tek parti zihniyetinden devraldığımız zaman buraları harabeydi be” dedi, Hititliler “eyooo” diye alkışladı.

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Manavgat ve Düden şelalerinin toplu açılış töreninin ardından, tarihimizin ilk tost makinesinin dağıtım törenine katılan asrın liderimiz, “bizden önce Mogan gölü var mıydı?” diye sordu, “yoktuuu” dediler.

Pamukkale, Ihlara vadisi ve Çatalhöyük'ün açılış kurdelasını keserek, tarihimizin ilk klima fabrikasının temelini atan asrın liderimiz, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin toplu açılışını yapmak için Rize'ye geçti, “biliyorsunuz Çeşme'yi, Kuşadası'nı Ayvalık'ı Didim'i hepsini biz yaptık” dedi, “biliyoruuuzzz” diye bağırdılar.

Kazdağları'nın temel atma törenindeki konuşmasında, tarihimizin ilk düdüklü tenceresinin 2007 senesinde kendileri tarafından üretildiğini hatırlatan asrın liderimiz, “şimdi bakıyorsunuz cehape zihniyeti Keban barajını yapmamıza engel olmaya çalışıyor, eeyyy Almanya, Zigana geçidine karşı olduğunuz dönemleri bu millet gayet iyi biliyor” dedi, “yuuhhh” dediler.

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Bak usta…

Seni sevip sevmememle alakalı bir şey değil, memleketin hayrı için samimiyetle söylüyorum, her şeyin tek kişiye bağlandığı tek adam yorgunluğunu tek kişinin taşıyabilmesi mümkün değil.

Bırak artık, çekil.

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Biz bile mecburen seninle yaşamaya alıştık ama, senin senle devam edecek halin kalmadı inan.