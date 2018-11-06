İnsani, sosyal, ekonomik kalkınma umudumuz, iş, aş ve barış cansuyumuz GAP bölgesi… Suriyeliler tarafından istila edildi.

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GAP şehirlerinde ortalama her 100 kişiden 14'ü Suriyeli!

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Gaziantep'te her beş kişiden biri Suriyeli.

Şanlıurfa'da her dört kişiden biri Suriyeli.

Kilis'te artık azınlıktayız.

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Türk vatandaşlarına tanınmayan kolaylık ve hizmetler, Suriyelilere tanınıyor. Suriyeliler hastanelerimizde beş yıldızlı otel müşterisi gibi ağırlanırken, doğum sancısı tutan Türk vatandaşı hastaneye kabul edilmiyor, şehrin 10 kilometre dışındaki hastaneye yönlendiriliyor.

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Kriz mriz yok diyenlerin, Şanlıurfa valiliğinin hemen bitişiğindeki traktör pazarına uğraması yeterli… Yılda 120 traktör satan esnaf, artık 30 traktörü zor görüyor.

Pamuk alım fiyatı güya 4.6 lira olarak açıklandı ama, fiyat 3.3 liraya kadar düşmüş durumda.

Kilis merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde dolu dükkan kadar boş dükkan var, her yer Arapça tabelalarla kaplı.

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Mardin, Batman, Siirt'te resmi işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı.

Adıyaman'da İşsizler Derneği var! Şehirde neredeyse sadece kahvehaneler çalışıyor, işçiler-ustalar, kahvede iş bekliyor.

Devletten maaş, bedava sağlık ve eğitim hizmeti alan, barınma, erzak, iaşe yardımı alan Suriyeliler “kayıtdışı işgücü” piyasasını altüst ediyor. Çığ gibi büyüyen kayıtdışı işyerleri, namuslu esnafın iflas etmesine yolaçıyor.

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“Mazlum” denilen Suriyelilerin karıştığı asayiş olayları giderek artıyor, toplumsal huzuru tehdit ediyor, ölümlü kavgalar yaşanıyor. Suriyeliler eliyle uyuşturucu, kadın ticareti yürütülüyor, suç ekonomisi önü alınamaz hale geldi. GAP şehirleri patlamaya hazır bomba gibi… Şanlıurfa'da mesela, Türk vatandaşları hava karardıktan sonra şehir merkezine tek başına rahat rahat gidemiyor.

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Suriyeli kadınlardan ikinci, üçüncü eş almak iyice yaygınlaştı. Toplumsal, ahlaki deformasyon, dejenerasyon derinleşiyor.

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Nedir bu derseniz?

Varlığıyla onur duyduğumuz Umut Oran'ın GAP raporu… Alarm raporu.

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Tbmm'de oturan milletvekilleri hiçbir işe yaramazken, değerli Umut Oran şu anda milletvekili bile olmadığı halde, tıpkı milletvekili olduğu dönemdeki gibi, toplum adına harıl harıl çalışmaya devam ediyor.

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Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'yı gezdi, rapor hazırladı, “Uyarıyorum” başlığıyla duyurdu.

Sayın basınımız alaka göstermedi ama, gerçek manada “alarm” verilmesi gereken bir rapor bu.

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GAP'ın 2013 yılında tamamlanması gerekiyordu.

Tamamlanmasından filan vazgeçtik, GAP işte bu halde.

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GAP'ın toplam proje maliyeti 28 milyar dolarken…

Suriyelilere “şimdilik” harcadığımız para 32 milyar dolar.

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Suriyelilere seçme ve seçilme hakkı verildiği için, son seçimde milletvekili olmayı kılpayı kaçırmışlardı…

Pek yakında Suriyeli belediye başkanlarımız olacak!

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Duyduk duymadık demeyin ahali.

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Herkes sınırın kıyısında Kürdistan kuruluyor diye endişeleniyor ama…

Sınırın içinde, en bereketli toprağımızda, Suriye kuruluyor.