Asrın spor ülkesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olduk, alamadık.

Bizi kıskanan Almanya aldı.

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2000 Olimpiyatı'na aday olduk.

Alamadık.

2004 Olimpiyatı'na aday olduk.

Alamadık.

2008 Olimpiyatı'na aday olduk.

Alamadık.

2012 Olimpiyatı'na aday olduk.

Alamadık.

2016 Olimpiyatı'na aday olmadık.

Hazırlanıyoruz dedik.

2020 Olimpiyatı'na aday olduk.

Alamadık.

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Euro 2008'e aday olduk.

Alamadık.

Euro 2012'ye aday olduk.

Alamadık.

Euro 2016'ya aday olduk.

Alamadık.

Euro 2020'ye aday olduk.

Adaylığımızı geri çektik.

Euro 2024'e aday olduk.

Alamadık.

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2020 Dünya Etnospor Olimpiyatı'na aday olduk.

Aldık.

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Gerçi zaten başka aday yoktu ama, olsun.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanı kim?

Dünyaca ünlü spor adamımız…

Bilal.