Cemaziyelevvel

2007… Asrın liderimiz Samsun'da konuştu. “Bu cehape var ya, bunlar ne yaptı biliyor musunuz, bunların il başkanları valiydi, bunlar nasıl demokrat, bunların cemaziyelevvelleri işte bu” dedi.

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2009… Asrın liderimiz Yalova'da konuştu. “Bu söyleyeceklerime lütfen dikkat edin, oyuna gelmeyelim, oyunu bozalım, bu cehape'nin il başkanları valilik yapıyordu, biz bunların cemaziyelevvelini çok iyi biliriz” dedi.

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2010… Asrın liderimiz memur-sen'in kongresinde konuştu. “Bu ülke tek parti diktatörlüğünü cehape'yle yaşadı, cehape'nin il başkanları aynı zamanda o şehrin valisiydi, şimdi bize utanmadan tek parti diktatörlüğü iftirasını atıyorlar, ayıptır, vicdansızlıktır” dedi.

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2016… Asrın liderimiz Rize'de konuştu. “Cehape tarihi boyunca atanmışlarla seçilmişler arasındaki farkı anlayamadı, cehape döneminde valiler il başkanıydı, bunlarda demokrasi yok, demokratlık yok” dedi.

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2017… Asrın liderimiz Malatya'da konuştu. “Tek parti döneminde cehape vardı, gençler bunu iyi bilin, bunların il başkanı aynı zamanda valiydi, şimdi böyle bir şey söz konusu mu? Bunların demokrasiyle alakası yok, asıl diktatör bunlar” dedi.

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2017… Asrın liderimiz Manisa'da konuştu. “Utanmadan iftira atıyorlar, bunlar rejimi değiştirecek diyorlar, tek adam arıyorsanız tek adamcılık cehape'de var, gençler babalarınıza dedelerinize sorun söylesinler, cehape'nin il başkanları valiydi” dedi.

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2017… Asrın liderimiz sarayında konuştu. “Tutturmuşlar bir tek adam lafı gidiyor, seçimin olduğu yerde tek adam olur mu? Eyyy Kılıçdaroğlu asıl senin partinin genel başkanı İnönü tek adamdı, cehape'nin il başkanları aynı zamanda valiydi” dedi.

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2018… Asrın liderimiz Ordu'da konuştu. “Valiler cehape'nin il başkanıydı, kaymakamlar ilçe başkanıydı, hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasiyle alakası yok” dedi.

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24 Haziran seçiminden sadece bir gün önce… Asrın liderimiz İstanbul'da konuştu. “Geçmişte Cehape'nin teşkilat mensuplarının vali olduğunu bilir misiniz? İl başkanları aynı zamanda bunların valisiydi. Bunların demokrasi anlayışı işte bu” dedi.

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Milyon defa söyledi.

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Ve dün…

Valilik ve Kaymakamlık Görev ve Çalışma Yönetmeliği değiştirildi.

Valiler ve kaymakamlar, cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası yapıldı!

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E asrın liderimizin dilinde tüy bitmişti, söylemişti size sakın İnönü'ye oy vermeyin diye… Bak gene valileri il başkanı yaptı İsmet!