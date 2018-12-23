Çocuklarımızın “arkadaşı” Mustafa Kemal

Boynumuzun borcu olarak kaleme aldığımız “Mustafa Kemal” kitabında ikinci aşamaya geldik.

Şimdi sıra, temel niyetimiz, asıl hedefimiz olan çocuklarımızda.

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Atatürk ve annesi

Atatürk ve çocuk

Atatürk ve doğa

Atatürk ve hayvan sevgisi

Atatürk ve kitap

Atatürk ve okul

Atatürk ve sanat

Atatürk ve sofra

Atatürk ve spor

Atatürk ve temizlik

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Mustafa Kemal'in okul öncesi versiyonu, kendisinin rekorunu bile kırarak, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek tirajıyla, 2.5 milyon adetle, yarın sabahtan itibaren, kitap satılan her yerde olacak.

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Mustafa Kemal'in sırf kitap okuma alışkanlığını örnek almış olsaydık, bugün çok daha ileri seviyede bir Türkiye olurdu.

Mustafa Kemal'in sırf çevre duyarlılığını, sırf hayvan sevgisini, sırf sanat merakını, sırf sporcu yanını benimsemiş olsaydık, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.

Bu kitaplar, 3-7 yaş grubu çocuklarımız için bu düşünceyle hazırlandı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza tanıtmayacağız…

Çocuklarımızla tanıştıracağız.

Tarihimizde ilk kez “arkadaş” olmalarını sağlayacağız.

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Gerçek, abartısız, somut bilgiler içeriyor.

Yazı, çizgiler ve fotoğraflardan oluşuyor.

Nalan Alaca tarafından resimlendi.

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafı arşivine sahip olan Hanri Benazus'un arşivinden seçildi.

Pedagojik danışmanımız psikolog Gülay Yaşar'ın kontrolünden geçti.

Türkiye'nin en büyük matbaası Bilnet'te basıldı.

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32'şer sayfalık 10 kitap.

İsteyen set halinde alacak.

İsteyen tek tek alacak.

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Her kitapta QR kodu olacak.

Cep telefonunuzdan bu kod'u okutarak, o kitabın içeriğini anlattığım, o kitabı neden hazırladığımızı anlattığım videoya ulaşacaksınız.

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Ayrıca… Çocuklarımız vesilesiyle Darüşşafaka için toplumsal duyarlılık projesini hayata geçiriyoruz, bugüne kadar örneği görülmemiş bir kampanya başlatıyoruz. Benim yazdığım dört sayfalık bir metinle, dünyanın en büyük ailesine çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı metni yüzbinlerce adet basılıyor, bizim kitaplarımızdan bağımsız olarak, Türkiye'de kitap satılan her noktaya ulaştırılacak, her kitap fuarında dağıtılacak, ülke genelinde farkındalık yaratılacak.

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Mustafa Kemal'in hayat hikayesi, Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir.

Karşıdevrimle ancak bu yolla mücadele edilebilir.

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Bu ortak düşünceyle elini taşın altına koyan, çağdaş kuvayi milliye'nin yayınevi, yol arkadaşım Kırmızı Kedi'ye yürekten teşekkür ederim.

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Mustafa Kemal'i okul bahçesinde bir büst, sınıfta bir poster olmaktan çıkaracağız.

İstedikleri kadar yok saymaya, silmeye çalışsınlar, istedikleri kadar saldırsınlar… Atatürk aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarmaya kararlıyız.