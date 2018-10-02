Rize'ye doğalgaz getirilmesi üzerine Rize'de doğalgaz bayramı ilan edildi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, belediye başkanı, vali, rektör ve garnizon komutanı kemençeyle horon tepti, şehre doğalgaz verme düğmesine protokol hepbirlikte bastı, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, yalaka medyamız komple manşet yaptı.

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Sakarya'da Gar Meydanı'nda doğalgaz etkinlikleri haftası düzenlendi, vali ve şehrin ileri gelenleri tesisatçı firmaların stantlarını gezdi, boruları inceledi.

Aydın Nazilli'de doğalgaz döşemesi şerefine, mehter takımı eşliğinde, belediye başkanı, kaymakam, müftü ve garnizon komutanı tarafından lokma dağıtıldı.

Tokat Erbaa'ya doğalgaz döşeme hatırası olarak Kültürpark'ta vali ve milletvekillerinin katılımıyla tiyatro gösterisi yapıldı.

İzmir Tire'ye doğalgaz döşenmesi pek romantikti, havanın kararması beklendi, ilçe protokolü hep beraber meşale yaktı.

Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, yalaka medyamız tüm bu haberleri anbean duyurdu.

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Bursa'nın dağ köylerinde doğalgaz sevinci yaşanıyor.

Erzurum Oltu'da ilk doğalgaz yakma töreni düzenlendi.

Gümüşhane Kelkit doğalgaza kavuştu, Milli Egemenlik Meydanı'nda havayi fişek fırlatıldı.

Mardin Artuklu'ya doğalgaz verildi, belediye başkanı ve ilçe protokolü doğalgaz abonesi olan vatandaşın evine ziyarete gitti, doğalgazlı ocakta pişirilen ilk kahve içildi.

Konya Beyşehir'e doğalgaz döşeneceğinin açıklanması üzerine, Beyşehirliler sokağa döküldü, ilçe merkezinde otomobilleriyle konvoy oluşturup tur attı.

Siirt'in evliyalar diyarı Tillo doğalgaza kavuştu, ilk gaz verme töreni düzenlendi, protokol meşale yakıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Develi coşkulu bir törenle doğalgaza merhaba dedi, Develi'ye doğalgaz verme töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Adıyaman Kahta doğalgazla buluştu.

Kırşehir Mucur'da ilk doğalgaz meşalesini vali yaktı.

Kastamonu Devrekani'nin doğalgazla ısınmaya başlaması şerefine düzenlenen törene vali, kaymakam, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, milli eğitim müdürü, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tokat Niksar'a doğalgaz döşenmesi vesilesiyle Karayolları müdürlüğü bahçesinde tören organize edildi, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

Elazığ Harput'a doğalgaz döşenmesi törenine protokolün yanısıra Harput Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği de katıldı.

Uşak Banaz'a doğalgaz geldi, törende konuşan belediye başkanı “Allaha çok şükür” dedi.

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Memleketin kılcal damarlarındaki bu haberler, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, bütün yalaka medyamız tarafından “müjde” olarak duyuruldu.

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Lütfen girin internete, görün… Sırf bu sene içinde… Adana'da tarla sürülürken doğalgaz bulundu. Muş'ta su sondajı yapılırken doğalgaz bulundu. Sakarya'nın üç ilçesinde doğalgaz bulundu. Fışkırıyor mübarek… Hatay'da Samsun'da doğalgaz bulundu. Konya, Niğde ve Aksaray'da doğalgaz bulundu. Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Edirne'de Çorum'da doğalgaz bulundu. Siirt'te Lüleburgaz'da doğalgaz bulundu. Gökçeada'da doğalgaz bulundu deseler kimse yemeyecek, avuçiçi kadar yer, hani nerde bulundu diye soracaklar, bu nedenle, Gökçeada açıklarında doğalgaz bulundu.

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Bulunma haberlerinin hepsini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı açıkladı. Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, bütün yalaka medyamızdan detaylarıyla izledik, okuduk.

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Ve dün…

Doğalgaza son iki ayda üçüncü defa zam yapıldı.

Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, yalaka medyamızdan tık yok.

Elalemin haber ajansı Reuters duyurdu!

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Elektriğe de geçirdiler.

Onu da Bloomberg duyurdu!

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Gaz verirken en öndeydiler.

Gaz'etecilerimiz nerede?