Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük iktisatçısı kimdir derseniz?

Profesör Nasreddin hoca'dır.

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Adam Smith, Keynes, Marx filan kargacık burgacıktır.

Nasreddin hoca'dan daha net izah edebilen yoktur.

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Nasreddin hoca komşusunun kazanını ödünç ister. Kullanır. İade ederken kazanın içine tencere koyar. Komşu “bu ne?” diye sorunca, “gözün aydın, senin kazan doğurdu” der. Komşu kazanın doğurmayacağını elbette bilir ama, avanta tencere işine gelir, teşekkür ederek alır. Bir hafta sonra Nasreddin hoca komşusunun kazanını tekrar ödünç ister. Komşu bi tencere daha kapacağı için seve sever verir. Bir hafta geçer, ses yok. Bir ay geçer, gene ses yok. Komşu pimpiriklenir, Nasreddin hocanın kapısını çalar, kazanını geri ister. Nasreddin hoca üzgün bir ifadeyle “hiç sorma, senin kazan öldü” der. Komşu “yapma hoca, kazan ölür mü hiç” diye itiraz edince, “doğurduğuna inandın da, öldüğüne niye inanmıyorsun be adam” der.

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Hani şimdi biz dünya lideriyken, asrın ülkesiyken, Çin'den bile fazla büyürken, Almanya bizi kıskanırken, dünya bize hayranken, ekonomide destan yazıyorken, kişi başına milli gelirde rekor kırıyorken, bir dolar bir lira olacakken, aniden… Dolar patladı, enflasyon roketledi, inşaat komaya girdi, piyasada yaprak kıpırdamıyor, Akp zenginleri yurtdışına kaçıyor, köklü firmalar iflas ediyor, mücevherciler bile konkordato ilan ediyor, elektriğe suya doğalgaza benzine toplu taşımaya zam yağıyor, pazarda sebze meyve el yakıyor, marketteki etiketleri gördüğünde gözlerine inanamıyorsun, dün itibariyle Merkez Bankası faizleri uçurdu, şu anda Arjantin ve Surinam'ın peşinden dünyanın en yüksek faizini veren üçüncü ülke olduk ve sen de endişeyle neler olduğunu anlamaya çalışıyorsun ya…

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Seçimi kazan'dık diye seviniyordun.

Senin kazan sizlere ömür canım kardeşim!