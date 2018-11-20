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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

İzninizle

20 Kasım 2018
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“Mustafa Kemal” kitabı olağanüstü ilginiz sayesinde tüm zamanların rekorunu kırdı, beş haftada bir milyonu aştı, 1.5 milyona yolculuğumuz başladı. Asıl hedefimiz çocuklara anlatabilmekti, sıra ona geldi. Okul öncesi versiyonu, 3-7 yaş grubuna hitap ediyor, fotoğraflı-resimli 10 ayrı kitaptan oluşuyor, ilk baskısı en az 2.5 milyon adet olarak planlanıyor. Bugüne kadar görülmemiş miktardaki baskı ve dağıtım, karmaşık bir süreç gerektiriyor, artık hayırlısıyla matbaaya teslim etmemiz gerekiyor. Son rötuşlara yoğunlaşabilmek için, biraz yokum.

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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Yılmaz Özdil
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