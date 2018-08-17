Ayıptır söylemesi, Bodrum'da yüzüyorum, hayli açıktayım, şapada şupada yüzerek biri yanıma geldi, “Yılmaz bey rahip nolcak?” diye sordu iyi mi… Ne bileyim birader dedim, şapada şupada gitti.

*

Manava uğradım, şeftali seçiyorum, yandaki kasadan üzüm alan hanımefendi beni görünce çok sevindi, “iyi ki size rastladım, dolar allak bullak oldu, bu rahip nolcak?” diye sordu. Valla bilmiyorum dedim, hanımefendi sinirlendi, siz de bilmiyorsanız kim bilecek dedi.

*

Eczanenin önünden geçiyorum, eczacı arkadaş yola fırladı, ne olcak bu rahip işi? Taksiye biniyorum, rahipten haber var mı? Markete giriyorum, rahibi bıraktılar mı? Tıraş olacağım, berber rahibin akıbetini soruyor. Lise arkadaşım telefon etti, rahip gönderilecek mi?

*

Bu memlekette genelkurmay başkanından teğmenine kadar silahlı kuvvetleri komple hapse tıktılar, rahip kadar merak edilmedi.

Kimi üç sene yattı.

Kimi beş sene yattı.

Hapisteki profesör nolcak diye soranı duymadım.

Enis Berberoğlu'yla Selahattin Demirtaş içerde mesela… Muhtemelen öbür mahkumlar onlara gelip, rahip bırakılacak mı diye soruyordur.

*

Lütfen Google'a girin, rahip Brunson diye arayın, 14 milyon 900 bin sonuç çıkıyor.

Diyanet işleri başkanlığı diye arayın, 7 milyon 860 bin sonuç çıkıyor.

Üç günlük rahip, 95 yıllık diyaneti ikiye katlamış vaziyette.

*

Bu yaşımıza kadar “ne olacak bu memleketin hali” diye kafa yorduk… Şimdi herkes işi gücü bıraktı, “ne olacak bu rahip” diye kafayı yiyor.

*

Chp'de kurultay krizi diye ara, 5 milyon sonuç çıkıyor.

Rahip krizi diye ara, 11 milyon sonuç çıkıyor.

Efsanevi Chp krizleri bile gölgede kalmış, düşün gari.

*

Yandaş yazarlar “eyyy Abd” filan diye atıp tutuyordu.

Şimdi habire takvim veriyorlar.

Cumartesi bırakılır diyen var.

Hafta başı ülkesine gider diyen var.

Bir haftaya kalmaz diyen var.

Geç bile kaldı diyen var.

Hayırlısıyla rahibi uğurlasak da piyasa normale dönse diye, neredeyse adak adayacaklar.

*

Anket yapan bile var.

Rahip bırakılsın mı, bırakılmasın mı?

Mahkeme filan hikaye çünkü.

Hakim savcı ne işe yarar diye merak eden yok.

Anketle hukuk olur mu diyen yok.

*

Hani bazen naylon poşetten parça kopar da, elektriklenip eline yapışır, silkelersin gitmez ya… Rahip onun gibi. Yapıştı kaldı.

Göndersen, olmaz.

Göndermesen, hiç olmaz.

Hay Allah kaçmış desen, o daha fena.

*

Vatikan'ın ortasında Papa'yı vurmuş milletiz…

Böyle zulüm görmedik kardeşim.