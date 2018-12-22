Talihsiz papağan

Sayın ahalimizden en çok mesaj alan yarışmacı “gelin” oldu, sayın ahalimizin en beğendiği damadı uyuşturucu komasından ölü buldular.

Kaynana Semra “asker kızıyım, şehit verdim” dedi, kaynana Semra'yı “şehit anası” ilan ettiler, tabuta Türk Bayrağı sardılar.

Fatih Camisi'ndeki cenaze töreninde izdiham oldu, sayın ahalimiz tabutla fotoğraf çektirebilmek için birbirini ezdi, cenaze namazında en önde durabilmek için yumruklaşmalar oldu.

Televizyonlar kesintisiz dörder saat canlı yayın yaptı, muhabirler geniş açı alabilmek için minareye çıktı.

Kayınpeder genç sevgilisiyle geldi, musalla başında tekme tokat kavga çıktı, polis copla dağıttı, kaynana bayıldı, kalabalıktan bunalan hıyartonun biri “bomba varr” diye bağırdı, panik çıktı, arbedede yaralananlar oldu.

Akşam ana haber bültenleri bu haberle başladı, bu haberle bitti, ana haber bültenlerinde toplam 97 dakika yeraldı.

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O kadar şarkı yarışması yapıldı, sayın ahalimiz tarafından en çok kim sevildi? Bayhan…

Aslında başlangıçta o kadar çok sevilmiyordu, yarışmanın ilerleyen haftalarında amcasının oğlunu öldürdüğü, cinayetten hapis yattığı, çıkınca birini bıçakladığı, polis tarafından arandığı ortaya çıktı, aniden kıymete bindi, rekor sayıda oy almaya başladı.

Asrın liderimiz bile “ailece Bayhan'ı destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Final gecesi açık olan her 100 televizyonun 61'inde Bayhan vardı, Dünya Kupası'ndaki Brezilya-Türkiye milli maçını bile geçmişti.

Bilahare, polisle silahlı çatışmaya giren otomobilde yakalandı, “bana komplo kuruldu” dedi, esrar bulundurmaktan yargılandı.

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İnsan sarrafıyız maşallah!

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Biri Bizi Gözetliyor'un en hanımefendi yarışmacısı seçilen arkadaşı fuhuştan yakaladılar.

Kendini jiletleyen oldu, canlı yayında kafasında bardak kıran oldu.

Suni şöhret travmasıyla yarışmadan elenince canına kıyanlar oldu.

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Henüz 16 yaşındaki kuzenini zorla kaçıran, imam nikahıyla kapatan, pencereden dışarı bakıyor diye bıçakla delik deşik ederek öldüren, alt tarafı dört sene hapis yatıp çıkan, çöpçatanlık yapan komşuları sayesinde bu defa resmi nikahla evlenen, resmen evliyken dul bir kadınla yaşamaya başlayan, evimin tapusunu senin üstüne yapacağım diyen, iki sene oyalayan, tapuyu vermediği için bağırıp çağırmaya başlayan dul sevgilisine baltayla saldıran, kadının kafasını parçalayarak öldüren, alt tarafı altı sene hapis yatan herifi… Hapisten çıkar çıkmaz, Hande Ataizi'nin “dest-i izdivaç” programına çıkardılar. E böylesine pırıl pırıl cazip damat adayı her zaman bulunmaz, kapanın elinde kaldı, Arap asıllı bir kadınla evlendirdiler. Neyse ki o kadını öldürmedi, boşandı. Tekrar evlendirmek için, bu defa Flash Tv'deki “ne çıkarsa bahtına” programına çıkardılar, yuva kurmak benim de hakkım dedi, bu program sırasında bir kadınla imam nikahıyla yaşadığını itiraf etti, acaba onu da öldürdü mü diye merak edildi, onu öldürmemişti. Üçü gayrimeşru beş kadınla evlenip, sadece ikisini öldürdüğü anlaşıldı, duygulu anlar yaşandı. Şak… Seda Sayan'ın Show Tv'deki evlilik programına konuk edildi, Seda Sayan “bu kadar güleryüzlü bir katil gördünüz mü?” diye sordu, seyirciler kahkahalarla alkışladılar. Bu rezillikler silsilesi şikayet edildi, güya soruşturma açıldı, bu herifin ekrana çıkarılması, sevimli damat adayı olarak sunulması “basın özgürlüğü kapsamındadır” denildi.

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Ki zaten, toplumu bu tür programlardan koruması gereken Rtük'ün başkanı, toplumun dolandırılmasından sanık oldu, Keriz Feneri davasında tutuklandı.

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Bilahare, serbest bırakılan Rtük başkanını tanık yapıp, Keriz Feneri davasının savcılarını sanık yaptılar.

Almanya'da tutuklanan Keriz Feneri yöneticisine de, bizim ülkemizde “basın özgürlüğü kapsamı”nda “sürekli basın kartı” verildiği ortaya çıktı.

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En son… Aşçı yarışmasının en gözde adaylarından biri, evindeki papağanına işkence yaptı, sosyal medyada yayınladı, gözaltına alındı, akıl hastanesine gönderildi.

Bu dengesiz tipin, adeta suç makinesi olduğu, daha önce uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek, aileiçi şiddet, taciz, bilgisayar korsanlığı gibi suçlardan sabıkaları olduğu, eski eşinin yakınları tarafından bıçaklandığı anlaşıldı.

Ayağı ve kanadı kırılan, kafası ezilen papağan maalesef kurtarılamadı.

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Talihsiz papağan öldüğü için onun yerine ben tekrar edeyim bari…

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Bir ülkenin sporu neyse ekonomisi odur.

Üniversitesi neyse diplomasisi odur.

Kültürü neyse medyası odur.

Ahalisi neyse siyaseti de odur!