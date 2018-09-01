Oktar Cerit, Beyrut büyükelçiliğimizin katibiydi, şehrin en kalabalık bölgesi olan Hamra caddesinde bir kafede çayını yudumluyor, gazete okuyordu, ellerini kollarını sallaya sallaya geldiler, takır takır bastılar tetiğe, iman tahtasına şarjörü boşalttılar… Katillerin kim olduğu alenen belliydi ama asla yakalanmadılar, Lübnan devleti korudu.

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Lübnan Büyükelçiliğimiz tarandı mı? Tarandı.

Lübnan Büyükelçiliğimize füze fırlatıldı mı? Fırlatıldı.

Lübnan Büyükelçiliğimiz bombalandı mı? Bombalandı.

Lübnan'da THY büromuz bombalandı mı? Bombalandı.

Lübnan'da turizm büromuz bombalandı mı? Bombalandı.

Hem Pkk'nın hem Asala'nın yuvası neresiydi? Lübnan'dı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunu silahlarla işgal edip, 56 Türk vatandaşını rehin alan, konsolomuz Kaya İnal'ı ağır yaralayan, güvenlik görevlimiz Cemal Özen'i şehit eden teröristler nereliydi? Lübnanlı'ydı.

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı otomobilin bagajına yerleştirdikleri bombayla havaya uçurmayı planlarken, yanlışlıkla erken patlama sonucu havaya uçan teröristler nereliydi? Lübnanlı'ydı.

Asala ilk radyo yayınını nerede başlattı? Lübnan'da başlattı.

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Bu Lübnan, Lübnan kaynaklı bunca vahşete rağmen, hiç utanmadan sözde soykırımı tanıdı mı? Hiç utanmadan tanıdı.

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Bu Lübnan'dan başka sözde soykırımı tanıyan müslüman ülke var mı? Yok.

Bu Lübnan'dan başka bizi bebek katili ilan eden müslüman ülke yok mu? Yok.

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Akp ne yaptı?

Türk Telekom'u bu Lübnan'ın başbakanına verdi.

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Telekom'un abone sayısı ne?

43 milyon.

Lübnan'ın komple nüfusu ne?

Sadece 5 milyon.

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Bu arkadaş güya Türk Telekom'a 6.5 milyar dolar vereceğini söylerken, kişisel serveti ne kadardı? Sadece 1.2 milyar dolardı.

Türk Telekom'un değeri kadar parası bile yoktu öyle mi? Öyle.

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Netice kardeşim…

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Beş kuruş ödemedi.

Vergi de ödemedi.

Üstüne 4.7 milyar dolar borç aldı.

Türk Telekom'un malını mülkünü, kablolarına kadar sattı.

15 milyar dolar hortumladı.

Dün itibariyle, pırrr.

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E müstehaktır.

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Para elbette önemlidir ama…

Paradan önce devletlerin milletlerin izzetinefisi olur.

Birazcık haysiyeti olur.

Azıcık onuru olur.

Olmazsa, işte böyle olur.