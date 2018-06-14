Dünya Kupası şöleni başlıyor.

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Sen kafayı Rabia'ya takmışsın ama, Rabia'nın memleketi Mısır dünya kupasında.

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Sen habire “Türk Arapsız yaşayamaz” diyorsun, “Türk Arabın hem sağ gözüdür, hem sağ elidir” diyorsun, vahabi kralının ayağına otele gidiyorsun, vahabi kralı öldüğünde milli yas ilan ediyorsun, bunların karşılığında Türkiye'yi “şeytan” ilan eden Suudi Arabistan, orada.

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Sen Suriye'ye burnunu sokup cahil cühela dört milyon Suriyeli'nin Türkiye'ye doluşmasına sebep oluyorsun, kendi milletinin boğazından kesip, bunlara 34 milyar dolar harcıyorsun, Suriye'deki iç savaşa benzin döktüğün için medeni dünyadan dışlanıyorsun, aynı dönemde Suriye'nin yanında duran Rusya dünya kupasına evsahipliği yapıyor, dünyanın turistini ağırlayıp 10 milyar dolar gelir elde ediyor.

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İnek ithal ettiğin Uruguay orada.

Koyun ithal ettiğin Avustralya orada.

Kıyma ithal ettiğin Sırbistan orada.

Saman ithal ettiğin Senegal orada.

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Fas'ı Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor, amblemi gaz lambası…

Seni Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor, amblemi ampul…

Fas gaz lambasıyla dünya kupasında.

Sen ampulle uzaya duble yol yapılacak diye bekliyorsun.

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Tunus'un hırsız lideri Bin Ali kaçtı, laikler iktidara geldi.

Senin başbakan Binali.

Senin yandaş müteahhit “Binali kalırsa yaşadık, milletin orasına koyacağız” dedi.

Öbür Bin Ali'nin uçağını sana sattılar, Tunus dünya kupasına gitti.

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Sen hayırsever Rıza Sarraf yüzünden dünyaya rezil oldun, devlet bankamız İran ambargosunu deldiği için ceza alıyor, ekonomi bakanımız hakkında ABD'de tutuklama kararı çıktı, Türkiye devleti New York'ta yargılanıyor, İran dünya kupasında.

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Para dilendiğimiz İngiltere orada.

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2008 küresel krizinde İzlanda hükümeti derhal istifa etti, yeni hükümet yapısal önlemler aldı. Senin hükümetin sana “kriz bizi teğet geçti” dedi, durmak yok yola devam dedi. İzlanda bugün güçlü ekonomisiyle dünya kupasında, senin teğet ne durumda?

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Biz dünya kupasına katılırken henüz Hırvatistan diye ülke bile yoktu, Avrupa Birliği üyesi oldular, dünya kupasındalar… Sen dünya kupasında zaten yoksun da, Avrupa Birliği'nde var mısın?

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Sen teee 14 bin kilometre uzaktaki Peru'yu gezmeye gittiğinde, askeri kargo uçağıyla makam Mercedesini de götürdün, Peru dünya kupasında, senin makam Mercedesi nerede?

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Sen dünyanın en muhteşem kanalı İstanbul Boğazı'na sahipken, Kanal İstanbul'u yapmaya kalkışıyorsun, Panama dünya kupasında.

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Güya Medeniyetler İttifakı kurduğun İspanya orada, sen anca püskevit'le ittifak halindesin.

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Elalem Messi'yle oynuyor, samba yapıyor, Meksika dalgasıyla coşuyor, Afrikalısı Asyalısı Avrupalısı cıvıl cıvıl rengarenk formalarla dolaşıyor. Dünya, dünya kupasında eğleniyor.

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Peki sen naapacaksın bu arada?

Dünya liderin izah etti…

Alacaksın çoluğunu çocuğunu, gideceksin millet bahçesine hep beraber yatıp yuvarlanacaksın!

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Ayrıca…

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Dünya Kupası'nın resmi maç topunu Adidas üretti.

İsmi Telstar 18.

Tarihte ilk kez “bio bazlı” etilenden elde edilen kauçukla üretildi.

“Ekolojik sürdürülebilirlik” ilkesi esas alındı.

“Karbon ayak izi”ni azaltma konusunda, spor ürünleri endüstrisinde çığır açtı.

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Şimdi sıkı durun…

Bio bazlı etileni nereden elde ettiler biliyor musunuz?

Şekerkamışından!

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Demek ki, şeker fabrikaların şakır şakır satılırken, şeker pancarı üretimin imha edilirken, sen ne yapacakmışsın canım kardeşim?

Çoluğu çocuğu alıp, hep beraber yatıp yuvarlanacakmışsın!