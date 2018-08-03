İmam hatipler Anadolu liselerine dönüştürülmeli

Hiçbir hazırlık yapılmadan bir günde değiştirilen liselere geçiş sisteminin sonuçları beklediğimiz gibi oldu. Binlerce çocuk beş tercih kısıtlama/dayatmasına karşın hiçbir yere yerleşemedi.

Yeni yerleştirme sisteminde çocukların puanları baz alınmadı. Ocak, şubat, mart doğumlular, 10 gün ve üzeri devamsızlık yapanlar, okullara yakın yerde ikamet etmeyenler hiçbir yere yerleşemediler. Hatta Anadolu lisesi istemelerine rağmen, açıkta kalmamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın dayattığı meslek-imam hatip lisesi tercihi yapanların dahi açıkta kaldığını gördük.

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Bakanlığın açıkladığı verilere baktığımızda, imam hatip ve meslek liselerinin yarısı boş kalırken, Anadolu lisesi kontenjanlarının neredeyse tamamı doldu.

Bakanlık yetkilisi önceki gün Anadolu lisesi kontenjanlarını artıracaklarını, gerekirse ikili eğitime geçeceklerini ve hiçbir öğrenciyi üzmeyeceklerini söyledi. Bu açıklama endişeli, telaşlı veli ve öğrencilerin yüreğine su serpti. Ancak uygulamada sorunlar olacağı aşikar.

Halihazırda Ortaöğretim Yönetmeliğine göre, Anadolu lisesinde sınıf mevcudu 35.

Bu durumda 50 kişilik sınıflarda eğitim kalitesi düşecek ya da ikili eğitim yapılarak öğretmenlerin yükü artırılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda 30 kişilik sınıflarda ders görülürken, eğitimde eşitsizlik makası açıldıkça açılacak.

Bu noktada en akılcı çözüm, yarısı boş olan imam hatip liselerinin Anadolu lisesine dönüştürülmesi.

2016-2017'de imam hatip lisesi sayısı yüzde 22.54 artarak, bin 149'a yükselmesine karşın, öğrenci sayısı yüzde 6.32 azaldı ve 634 bin 406'ya geriledi. Rakamlar da açıkça gösteriyor; çocuklar imam hatip lisesine gitmek istemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık bu gerçeği görüp, kabul edip, imam hatip dayatmasından vazgeçmesi gerekiyor.

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Bu arada binlerce çocuğun mağdur olmasına neden olan sistemin mimarı ‘muhterem' zat, artık bürokrat olmamanın verdiği rahatlıkla olsa gerek, tüm sorumluluğu yeni yönetime atıyor. İddiası da şu; ben doğrusunu Bursa'da pilot yaptım, siz algoritmayla oynadınız!

Öncelikle söyleyelim; Bursa'daki pilot uygulamada beş tercih hakkı vardı ama imam hatip ve meslek zorunluydu!

Anlayamadığım şu; eğer oluşturduğu ‘muhteşem sistem' doğruydu ve algoritmayla oynandığı için 90 binin üzerinde çocuk açıkta kaldıysa, neden zat-ı muhterem kişi çıkıp konuşmuyor? Madem bu kadar ‘üzgün', neden sorumluları açıklamıyor. Çünkü sorumlu kendileri!

BU HAFTA NE YAPALIM?

Üniversite tercihi yapmadan önce okumanız gereken en önemli kaynaklardan biri Prof. Dr. Erhan Erkut'un ‘Üniversite Seçerken' kitabı. Meslek seçimi, 21. yüzyıl yetkinlikleri, üniversitelerin öğrencilere neler verdiği, öğrencilerin kendilerini geliştirmek için neler yapması gerektiğini anlatan kitap, akademik ve profesyonel kariyer için bir rehber niteliğinde. Ayrıca kitapta yer alan yazıların birçoğu Erkut'un blog sayfasında da yer alıyor.