Liselere geçişte kısıtlama ve dayatma dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayınladı. Kılavuzu anlamak zor, çünkü içinde ağır bir dayatma ve kısıtlama var. Bu durum sınava giren ve girmeyen tüm çocuklar için geçerli.

Sınava giren öğrenciler, sadece beş tane ‘nitelikli okul' tercihi yapabilmek için sı­nava girmeyen öğrenciler gibi yerel yerleş­tirme tercihi yapmaya zorunlu bırakılıyor. İş bununla da bitmiyor. Yerel yerleştirme tercihi yapacak öğrenciler de en fazla beş tercih yapabiliyor ve aynı okul türünden sadece üç okul seçebiliyor.

İşin en can alıcı noktası ise, kayıt alanı olarak belirlenen bölgede hangi okul tü­ründen kaç tane olduğu bilinmiyor. Her bölgede üç tane Anadolu lisesi var mı, bilinmiyor. Türkiye'de ilçe bazında bakıl­dığında çok sayıda ilçede Anadolu lisesi sa­yısı diğer okul türlerine göre kısıtlı. Bunun en önemli örneği de İstanbul Kağıthane… İlçede sınavsız öğrenci alacak sadece bir tane Anadolu lisesi var.

Lise yerleştirme sisteminin altın vuruşu­nu ise ‘komisyon' yapıyor. Tercih sayıları azaltılarak yapılacak dört nakil sürecinde öğrenci hiçbir yere yerleşemezse, il ve ilçe merkezlerinde oluşturulacak komisyonlara veliler sadece ‘beyanda' bulunabilecek. Her­hangi bir okul tercihi yapılamayacak. Yani öğrencilerin geleceğini bu komisyonlar be­lirleyecek. Komisyon istediği okula, velinin fikrini almadan öğrenciyi yerleştirebilecek.

Kabul edilebilir hiçbir yanı olmayan ve devamı imkansız görünen bu sistem tek bir amaç güdüyor; devamsızlığın yüksek olduğu meslek ve imam hatip liselerinin boş kontenjanlarını dayatma doluyla dol­durmak. Okul türünde kısıtlama ve dayat­ma üzerine kurulan bu sistemde bir de özel okullara kayıt önceliği tanınmış. Böylece durumu kavrayıp, dayatmaya karşı gelen­lere kapı hemen gösterilmiş; Buyurun özel okullara denilmiş.

Özetle, yeni yerleştirme üç seçenek su­nuyor ailelere; ya meslek, ya imam hatip ya da özel okul… Maddi durumu yetersiz olan aileler zorunlu olarak imam hatip yada meslek lisesi tercihi yapacak. Sonrasında da bu okullar için velilerin tercihi denilecek. Dayatmadan kimse bahsetmeyecek!