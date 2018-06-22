MEB başka galakside yaşıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, CHP'nin eğitim sistemine yönelik vaatlerini eleşti­rerek, “Eğer eğitim bunların eline düşerse inanın geriye gideriz, çağ dışı kalırız” dedi.

Evet, şaka değil gerçekten dedi bunları Sayın Bakan.

AKP iktidarı;

Din derslerini haftada bir saatten iki saate çıkararak,

İmam hatip ortaokulları açarak,

Okul öncesi eğitimi artırmak için dini eğitim veren sübyan okulları açarak,

Okullaşma oranlarını düşürerek,

Devamsızlığın yüzde 40 olduğu mes­lek ve yüzde 30 olduğu imam hatip lise­lerinin sayısını artırarak,

Atatürkçü düşünce sistemini eğitim siste­minden çıkarıp, laik eğitimi sonlandırarak,

Değerler eğitimi adı altında dini eğiti­me büyük darbe vurarak,

Hayatın başlangıcı ve evrim biyoloji dersinden çıkarılarak,

Kendi okullarını ‘nitelikli' ve ‘nitelik­siz' diyerek ayırarak,

Ülkenin en köklü ve iyi eğitim veren ‘proje okulları'nda görev yapan öğret­menleri dağıtarak,

12 yıl el yazısı uygulayıp, sonra ‘olma­dı’ deyip vazgeçerek

Çocukların okula başlama yaşını 60 aya çekip, sonra olmadığını görüp 66-69 aya çıkararak,

Üniversite ve lise geçiş sınavlarını de­falarca değiştirerek

Uluslararası PISA testinde 72 ülke ara­sında, 50. sırada yer alarak, bilim, mate­matik ve okumada OECD ortalamasının altında kalarak,

Devlet okullarına destek olmak yeri­ne, özel okullara teşvik vererek,

TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürünü atayarak,

Papaz eriğini imam eriğine çevirerek,

Dini vakıf ve derneklerle protokol im­zalayıp, okullara sokarak,

Yurtları tarikat ve cemaatlere teslim ederek,

Öğretmenleri sözleşmeli olarak ve liyakata değil, yandaş olup olmadığına bakarak atayarak mı çağ atladı?

Bunlarla da ‘çağdaş ülke kriterleri'ni yakalıyorsak ya bu ülkede kimse eğitim­den anlamıyor ya da MEB, başka galaksi­de yaşıyor!

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AKP hükümeti, çıkabilecek kaosun önünü kesmek için LGS sonuçlarını, merkezi yerleştirme sistemini seçimden sonraya bıraktı. Erken seçim için üniver­site sınavlarını hiç düşünmeden ertele­diler. Ve şimdi ‘Allah rızası için' sınavda gözetmen arıyorlar. Seçimi kaybetmeleri ihtimalini görüp, atadıkları okul yönetici­lerinin koltuklarını sağlamlaştırmak için seçime üç gün kala yönetmelik çıkardılar. Çağ atlamak böyle bir şey olsa gerek!