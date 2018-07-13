Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un işi çok zor…

İnanması güç bir hayaldi eğitimi bilen, modern, laik bir ismin Milli Eğitim Bakanı olması. Prof. Dr. Ziya Selçuk, her şeyden önce hepimize umut verdi; çocuklar için, gelecek için ülke için…

Eğitim camiasının çok saygı duyduğu ve sevdiği Ziya Hoca'nın bakan olmasına çok sevindik ancak bir o kadar kaygılarımız var. Sayın Bakan'ın niyetinden şüphe duyulma­sa da istediklerini yapabilmesi konusu her­kesi düşündürüyor. Cumhurbaşkanlığında kurulacak politika kurullarından, bakanlık­taki yapıya kadar Selçuk'un fikirlerini haya­ta geçirilmesine izin verilecek mi, kestirmek gerçekten zor.

Bakanlık AKP'nin hatırlı isimlerinin yakınlarıyla dolu çünkü;

Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, İçişleri eski Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın kardeşi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Adalet Bakanı Abdül­hamit Gül'ün kardeşi

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, 26. dönem AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi. Kocabıyık'ın İn­gilizcesinin yeterli düzeyde olmadığını da ekleyelim…

Selçuk, bu isimleri değiştirebilecek mi?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin illerin milletvekilleri tarafından ‘atanmasına' karşı çıkabilecek mi?

Tüm sendikaların ortak şikayeti olan yönetici atamalarının Eğitim Bir-Sen'liler-den yapılmasını durdurabilecek mi?

Külliyede oluşturulacak politika kurul­larına eğitimden en az üç kişi olacak. Sayın Bakan bu üç isimle uyumlu çalışabilecek mi?

Bakan Selçuk'un işi gerçekten çok zor.

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Bu arada Selçuk'un bakan olmasıyla bir­likte Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir ‘cenaze evi' havasının hakim olduğu kulağımıza gelenler arasında. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin tebrik mesajı atmaması herkesin malumu. Selçuk'un bakanlıkta daire başkanlarıyla bir araya gelip teşekkür etmesinin ardından, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk'ün sosyal medya üze­rinden yaptığı paylaşım çok şey söylüyor; “Başarıyı taltif etmek meziyet değil hakkı teslim etmektir. Adaletle hükmeden amirin dünya ve ahireti mamur olur. Maharet, söylemek değil yapmaktır.”

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Bakanlıktaki yapı değişmeden hiçbir şey yapılamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Nihayetinde sorunun parçası olanlar çözüm üretemez. Genel beklenti; Selçuk'un birkaç ay içinde ya istediği kadroyu kurması ya da kahraman gibi gitmesi…