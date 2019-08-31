11 Eylül saldırılarının ‘mimarı’ Şeyh Muhammed 20 yıl sonra yargılanıyor

Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan dört tutuklu daha 11 Ocak 2021’de askeri mahkeme önüne çıkarılacak.

Bu beş kişi de ‘savaş suçu işlemek’, ‘terörizm’ ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak.

Eğer suçlu bulunurlarsa, beşi de ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Bu gelişme ile 11 Eylül 2001’de, New York, Washington ve Pennsylvania’da gerçekleşen saldırılarla ilgili Guantanamo’da tutulanlar özelinde ilk kez yargı aşamasına geçilmiş olacak.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Halid Şeyh Muhammed 2003 yılında Pakistan’da yakalanmış ve Guantanamo’ya getirilmişti.

16 yıldır cezaevinde olan Muhammed’in yargı süreci ertelemelerle geçti.

2009 yılında Barack Obama yönetimi, Guantanamo’yu kapatarak davayı New York’a taşımak istemiş ancak Kongre’nin muhalefeti nedeniyle 2011’de geri adım atmıştı.

Saldırıların mimarı olmakla suçlanan Muhammed’in, “şehit olmak amacıyla” suçlu olduğunu kabul etmek istediği belirtiliyordu.

Pentagon’dan önceki yıllarda yapılan açıklamada, Halid Şeyh Muhammed’in 11 Eylül saldırılarından “A’dan Z’ye” sorumlu olduğunu kabul ettiği kaydedilmişti.

‘183 KEZ İŞKENCEDEN GEÇİRİLDİ’

Amerikalı savcılar Şeyh Muhammed’in bazı başka saldırılarla da ilişkili olduğunu iddia ediyor.

Bunlar arasında Endonezya’nın Bali kentinde 2002 yılında bir gece kulübün bombalanması, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ndeki bombalama gibi olayların yer aldığı öne sürülüyor.

Muhammed ve Guantanamo tutuklularının savunmasını üstlenen bir grup hukukçu, burada elde edilen ifadelerin veya itirafların, işkence altında alındıkları için, mahkemede kullanılamayacağını savunuyor.

Şeyh Muhammed, Küba’daki Guantanamo cezaevinde işkenceden geçirildiğini söylemişti.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in belgeri de Muhammed’in boğulma etkisi yaratan bir işkence türünden 183 kez geçirildiğini doğruluyor.