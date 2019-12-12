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135 kişi gözaltında, suçlama ise şeytana tapma

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Demavend ilçesi Başsavcısı İbrahim Besabi, şeytana taptığı (satanist) öne sürülen 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

15:11 -
Haberler Dünya
135 kişi gözaltında, suçlama ise şeytana tapma

Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Besabi, “Demavend’de üzerinde şeytana tapanlara mahsus sembollerin bulunduğu erkek ve kadınlardan oluşan 135 kişilik grup gözaltına alındı.” dedi.

Gözaltına alınanlardan yedisinin tutuklandığını, diğerlerinin ise şartlı tahliyeyle serbest bırakıldıklarını dile getiren Besabi, söz konusu kişilerle birlikte “sinir sistemini etkileyen maddeler, dövme malzemesi, bıçak ve çeşitli hapların” ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Elborz eyaleti polisi de ekim ayında, Kereç kentinde şeytana tapanlara ait simge ve nesneleri satan 5 kişilik bir şebekenin gözaltına alındığını duyurmuştu. (AA)

Haber İran söz Tahran
Son güncelleme: 15:20 12.12.2019
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