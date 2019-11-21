14’üncü seferde yakayı ele verdi! Sütyeninden 850 bin liralık uyuşturucu çıktı

Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan 26 yaşındaki Alexandra Rose Kobelke, gece kulüplerinde striptizci olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl işini bırakan Kobelke uyuşturucu kuryeliği yapmaya başladı.

Sydney’den aldığı uyuşturucu maddeleri sütyeninde saklayarak Tasmania’ya götüren Kobelke, teslimatı yaptıktan sonra para dolu bir valizle geri dönüyordu. Polis ekiplerinin radarına takılan Kobelke, teknik takipler sonucu Ocak ayında yakayı ele verdi.

Sydney Havalimanı’nda Hobart’a gitmek üzereyken yakalanan Kobelke’nin üzerinden piyasa değeri yaklaşık 150 bin dolar (855 bin TL) olan uyuşturucu madde yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen genç kadının, son 1 yıl içinde 13 kez teslimat için Hobart’a giriş yaptığı 14. denemesinde ise suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Dün Hobart’ta son kez hakim karşısına çıkarılan Kobelke 2 yıl 8 hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurulan genç kadının 16 ay daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesi bekleniyor.