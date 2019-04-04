157 kişi ölmüştü, kara kutu incelendi… İşte facianın nedeni!

Moges, uçağın karakutusundan elde edilen veriler üzerine hazırlanan ön raporda yer alan önemli başlıkları basın mensuplarıyla paylaştı. Karakutudan elde edilen verilerin kalkıştan kısa süre sonra uçağın kontrolünün kaybedildiğini gösterdiğini ifade eden Moges, “Pilotlarımız kaza

öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı. Uçuşu yapan mürettebat tüm yeterli eğitim ve donanıma sahipti” dedi.

Moges, kontrolün kaybedilmesi sonrasında uçağın burnunun yere doğru döndüğünü, çakılmaya başladığını ve pilotların tekrar kontrolü ele alamadığını belirtti. Etiyopya Ulaştırma Bakanı, kontrolün kaybedilmesinin nedeninin açıkça kazaya karışan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarda bulunan “kontrol edilebilirlik” sorunu olduğunu dile getirdi.

‘KARŞI ÇIKAN OLMADI’

Bu tip uçaklarda yer alan “Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi”ni (MCAS) doğrudan sorumlu göstermeyen ve bu sistem hakkında yorum yapmayan Moges, “Boeing bu tip uçaklarda bulunan kontrol edilebilirlik sistemini yeniden gözden geçirmeli” ifadesini kullandı.

Moges, kazayı yürüten soruşturma ekibinde üreticilerin yanı sıra Fransa ve Avrupa’dan da çok sayıda uzmanın bulunduğuna dikkat çekerek, ön rapora soruşturma ekibinde bulunan hiçbir uzmanın karşı çıkmadığını ve sonuçları kabul ettiğini söyledi.

TÜRKİYE DAHİL ONLARCA ÜLKE DURDURDU

Etiyopya Hava Yolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya’da ise Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya’daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da olduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.