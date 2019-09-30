17 yıl kaçan firari mahkum mağarada yakalandı!

Çin’de insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen Song Jiang, 17 yıl önce tutulduğu hapishaneden kaçtı. Yıllar süren aramalarda Jiang bir türlü yakalanamazken, Yunnan polisi eylül ayı başında sosyal medya üzerinden ihbarlar aldı.
İhbarlar doğrultusunda bölgedeki ormanlık alanlarda insansız hava araçları (İHA) uçuran polis, bir mağara girişinde şüpheli görüntülere rastladı.
Ekipler bölgeye operasyon düzenlerken, 63 yaşındaki Jiang saklandığı mağarada yakalandı. Yıllardır insanlardan izole bir yaşam süren Jiang, polislerle iletişim kurmakta güçlük çekti.
Ateş yakmak için ağaçlardan yararlanan, su ihtiyacını da nehirden karşılayan Jiang, yeniden cezaevine gönderildi.
Jiang’ın yakalanması Çin’de sosyal medyada da kendine geniş yer buldu.