Bilim insanları bile anlayamadı! 18 bin yıllık, hem de…

Hayvanın cesedi, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk’ta İndigirka Nehri yakınlarında mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasında bulundu.

Dogor (Yakut dilinde dost) adı verilen hayvanın dişlerinin eksiksiz, tüyleri ve hatta kirpiklerinin bile bozulmamış olması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

İsveç Paleogenetik Merkezi’nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı’nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor.

İKİSİ ARASINDA BİR TÜR OLABİLİR

BBC Türkçe’nin haberine göre; hayvanın cinsiyetinin erkek olduğu belirtiliyor.

David Stanton adlı bir uzman, CNN televizyonuna hayvanın donduğu yılların kurt ve köpek evrimindeki ilginç bir dönemi temsil ettiğini belirterek “Köpeklerin ne zaman evcilleştiğini tam olarak bilmiyoruz. Köpek de olabilir, kurt da. Ya da ikisi arasında bir tür” dedi.

Stanton, bunun için iler DNA analizleri yapılacağını söyledi.

2017’de yapılan ve sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırmada, köpeklerin 20 bin ila 40 bin yıl önce tek bir kurt nüfusundan gelmiş olabileceği belirtilmişti.