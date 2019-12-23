2.5 yıldır kayıptı… Pedofili baskınında gardıroptan çıktı

Alman basını, tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde çok sayıda kullanılmış çocuk bezi bulunduğunu ve evde kesif bir idrar kokusu olduğunu yazdı.

Polis, Marvin K.’nin henüz evde zorla tutulduğuna dair bir bulgu olmadığını duyurdu. Ancak çocuğun annesi, “Bana sıkıca sarıldı ve titremeye başladı. ‘Anne beni eve götür. Beni burada hapsettiler. Hava alamıyordum’ dedi. İkimiz de ağladık. Elimi bırakmadı” diye konuştu.

Adının Manuela olduğu belirtilen 53 yaşındaki anne, “Oğlumdan umudumu kesmiştim” dedi.

‘YURTTA KALIYORDU’

BBC’nin polis yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre çocuk kaybolmadan önce yurtta kalıyordu. Sosyal yardım görevlilerine göre Marvin K., 11 Haziran 2017 sabahı arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek yurttan ayrıldı. Marvin K.’nin telefonundan en son o gün saat 11.37’de sinyal alındı.

Marvin K., işsiz olduğu belirtilen zanlının evine pedofili soruşturması kapsamında düzenlenen baskında tesadüfen bulundu.