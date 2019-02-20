20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Birleşmiş Milletler dünyadaki fakirlik ve işsizlik konularına kamuoyunun daha fazla ilgisini çekebilmek için 2009 yılından itibaren geçerli olmak üzere 20 Şubat’ı, ‘Dünya Sosyal Adalet Günü’ ilan etti. BM’ye üye 192 ülke tarafından Genel Kurul’da hafta başında kabul edilen Dünya Sosyal Adalet Günü, 20 Şubat 2009’dan itibaren her yıl aynı gün çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

BM tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat ile sosyal adaletsizliğe dünya kamuoyunun ilgisini artırmak ve ülkelerin eğitim, sağlık gibi konularda daha fazla bütçe oluşturmalarını desteklemek amacıyla böyle bir karar alındığı kaydedildi.

Dünya Sosyal Adalet Günü, her yıl devletler düzeyinde yapılacak toplantı ve çeşitli aktivitelerle değerlendirilecek. Fakirliğin ve fakirliğe neden olan işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi konularda çözüm arayışlarının öne çıkacağı 20 Şubat tarihinde temel vurgu, “Herkes için adalet” anlayışı olacak.