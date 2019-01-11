200’den fazla mezar bulunmuştu… Bu kez hepsi kadın!

Terör örgütü IŞİD'in yarattığı yıkım yıllar sonra gün yüzüne daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugüne dek 200'den fazla toplu mezar tespit edilen Irak'ta, Musul'a bağlı bir köyde 38 kadına ait cesetlerin olduğu bir mezar daha bulundu.

Musul polisi, kentin 40 kilometre güneyinde yer alan Şora ilçesine bağlı Kabir köyü yakınlarında yeni bir toplu mezarın bulunduğunu duyurdu. Toplu mezarda tümü kadın olmak üzere toplam 38 cesedin bulunduğunu belirten yetkililer, yapılan araştırmalara göre kadınların terör örgütü IŞİD tarafından öldürdüğünü vurguladı. Cesetlerin kimliklerini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Haziran 2014'ten 2017'nin sonuna kadar IŞİD’in sözde başkent ilan ettiği Musul’da binlerce kişi örgüt tarafından katledildi. Kentte bugüne kadar 200'den fazla toplu mezar bulundu.

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