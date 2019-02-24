2018 yılında ölenlerin sayısı 3 bin 804

Afganistan hükümeti, ABD ve Taliban arasında ateşkes görüşmeleri güç gösterisine dönüştü. Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), yayımladığı raporda, 2018 yılındaki çatışmalarda hayatını kaybeden sivil sayısının 3 bin 804 olduğunu açıkladı. Yayınlanan raporda, hayatını kaybedenlerin 927'sinin çocuk olduğunun altı çizilirken, savaşın başladığı günden bu yana en fazla çocuk ölümünün yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda, terör saldırılarının ve teröristlere karşı yapılan operasyonların artması nedeniyle, sivil kayıpların yükseldiği ifade ediliyor. Raporda, sivil ölümlerinin yüzde 63'ünün teröristler tarafından, 24'ünün güvenlik güçleri, yüzde 10'unun çatışmalarda ve yüzde 3'ünün de çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.

Taliban Sözcüsü Kari Muhammed Yusuf Ahmedi ise UNAMA’nın raporunun taraflı olduğunu iddia ederek, ABD kuvvetlerinin 2018 yılında hiç olmadığı kadar hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İHA