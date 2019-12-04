2020’de Türkiye’ye gelecekler!

Macron, Londra’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenlendi.

“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” yönündeki ifadesini, zirvede ülkelerin maddi katkılarının konuşulmaması için kullandığını belirten Macron, zirve sırasında bir araya geldiği birçok liderlere Fransa’nın Rusya ile ilişkileri hakkında bilgi verdiğini söyledi.

“Türkiye ile terörün tanımı konusunda bir konsensüsün oluşması mümkün değil.” diyen Macron, Avrupa’nın savunmasını önemsediğini ancak bunun NATO’ya alternatif olmadığını kaydetti.

Macron, “Avrupa’nın istikrarı ve güvenliği ancak Rusya ile sağlam bir ilişki kurarak garanti edilebilir.” ifadesini kullandı.

Avrupa’nın istikrar ve güvenliğinin önemli olduğunu ifade eden Macron, Rusya’nın artık NATO’nun düşmanı olmadığını vurguladı.

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“DİYALOĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Macron, El Kaide ve DEAŞ’ın düşmanları olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin güvenliği ve terörün bedelini ağır ödemesine duyduğum saygı ve müttefiklik ilişkimiz kapsamında, DEAŞ’in yeniden canlanmaması adına Suriye’nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili diyaloğun güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda diyalog eksikliği oldu ve müttefikler arasında saygıda kusur edildi.” diye konuştu.

Macron, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirilen Dörtlü Zirve’yi hatırlatarak, “Suriye, Libya ve diğer konularda E3 ülkeleri olarak Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye karar verdik. 2020’nin ilk üç ayında muhtemelen Türkiye’de tekrar bir araya geleceğiz.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ile anlaşamadıkları konular bulunduğunu ancak diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi.

FRANSA’NIN AFRİKA’DAKİ ASKERİ VARLIĞI

Macron, Mali’de 13 Fransız askerin hayatını kaybetmesinin ardından Fransa’nın Afrika’daki askeri varlığına ilişkin eleştirelere de cevap verdi.

Fransa’nın Sahel ülkelerindeki askeri varlığının meşru olduğunu savunan Macron, “Kısa zamanda, G5 Sahel üyesi 5 ülkedeki askeri varlığımız ve siyasi şartlarımız konusuna açıklık getirmemiz gerekiyor. Bu ülkelerden, Fransa ve uluslararası toplumdan talepleri konusuna açıklık getirmesini ve resmi olarak duyurmasını bekliyoruz. Bize ihtiyaçları olup olmadığına karar vermeliler.” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın bölgedeki askeri varlığının, bu ülkelerin vereceği karara göre devam edip etmeyeceğini dile getiren Macron, bu bağlamda G5 Sahel ülkelerini (Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Moritanya) 16 Aralık’ta Fransa’nın Pau kentine davet ettiğini duyurdu. AA