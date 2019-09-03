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5 kişi ölmüştü! NASA canlı görüntüledi

NASA, Bahamalar’ı terk eden Dorian Kasırgası'nı, ABD' kıyılarını doğru ilerlerken uzaydan canlı görüntüledi. Ayrıca, kasırganın 'Kategori 2'ye düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

22:18 -
Haberler Dünya
5 kişi ölmüştü! NASA canlı görüntüledi

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Bahamalar'ı terk eden ve ABD'nin doğusundaki kıyı şeridine doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın görüntülerini uzaydan canlı yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, kasırganın büyüklüğü dikkat çekti.

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‘KATEGORİ 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ'

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın, doğuya doğru yön değiştirerek kıyı şeridini takip edeceği ve kasırganın şiddetinin, Kategori 2'ye düşürüldüğü belirtildi.

Kategori 2 kasırgalar, Ulusal Kasırga Merkezi tarafından saatte en az 154 kilometre rüzgâr hızı olan tropik bir siklon olarak tanımlanmakta.

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‘BAHAMALAR'DA 5 ÖLÜ'

Bugün Bahamalar'da etkisini gösteren Dorian Kasırgası, 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, yaralı ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de kasırgaya karşı önlemler alınmaya başlandı.  DHA

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