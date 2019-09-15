74 yaşında anne, 82 yaşında baba oldular! Şimdi ise…

“Dünyanın en yaşlı annesi” olarak anılan Errametti Mangayamma’nın eşi 82 yaşındaki Sitarama Raja Rao, baba olduktan bir gün sonra kalp krizi geçirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 30 yıl önce menopoza giren Erramatti Mangayamma 4 Eylül’de tüp bebek yöntemiyle ikiz annesi oldu.

Eşi Sitarama Rajo Rao ise doğumdan sonra kendilerini “dünyanın en mutlu çifti” olarak tanımladı.

54 yıl bebekleri olmayan çiftin mutluluğu ise çok uzun sürmedi. 82’lik baba Rao, ikizlerini kucağına aldıktan bir gün sonra kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırıldı.

Bir haftadır yoğun bakımda tutulan Mangayamma’nın sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.