8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlandı… Damat düğünde gelini tokatladı

Orta Asya’da çekildiği tahmin edilen bir video 8 Mart’ta yayınlanarak büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir düğün sırasında çekilen görüntülerde kesilen düğün pastasını yiyen çift daha sonra anlaşmazlık yaşadı.

Gelin esprili bir şekilde damada “pasta vermezmiş” gibi yapınca bu duruma anlamsız bir şekilde öfkelenen adam kadının sol yanağına tokat attı. Tokat darbesiyle neye uğradığını şaşıran genç kadın geri düştü. Gelinin ve damadın akrabaları bu olay karşısında şok olurken, damat daha sonra güçlükle sakinleştirildi.

Çiftin daha sonra birlikteliklerine devam edip etmediği bilinmezken sosyal medya damada çok sert tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ismi bilinmeyen damadı eleştirirken, “Bu kadın, adamı terk etmeli. Yoksa korkunç bir hayatı olacak” ve “Umarım bu düğün gerçekleşmemiştir” yorumunu yaptı.