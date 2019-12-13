AB liderlerinden Türkiye-Libya anlaşmasına karşı ortak bildiri: Üçüncü tarafları bağlamaz

Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım’da imzaladığı ve 8 Aralık’ta yürürlüğe giren ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na ilişkin adımlar attı.

AB’ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak bildiride mutabakatın “üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı” kaydedildi.

BM’YE ŞİKAYET ETMİŞLERDİ

Türkiye geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, ABD ve Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz’i tek taraflı olarak ‘paylaşma' çalışmalarına karşı hamle yapmış ve Libya ile masaya oturmuştu.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalamıştı.

O anlaşmanın ardından hem Yunanistan’dan hem de Güney Kıbrıs’tan birbiri ardına açıklamalar gelmişti. Yunanistan Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı ederken, Türkiye’yi de yapılan anlaşma nedeniyle BM’ye şikayet etmişti.

HAFTER CEPHESİNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Libya’da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye’yi düşman olarak gören General Hafter’e bağlı donanmanın komutanı da önceki gün skandal bir açıklamada bulunmuştu.

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Yunan medyasına konuşan Faraj el Mahdawi, Türkiye’yi tehdit ederek, ‘bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını’ söyledi. Greek Reporter’ın aktardığına göre Mahdawi, “Hafter’den emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım” ifadelerini kullanmıştı.