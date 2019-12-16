ABD 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce de dile getirdiği Afganistan’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmak istediği planını Taliban ile müzakerelerin yeniden başlamasının ardından yerine getirmek istemesi dikkati çekti.

CNN televizyonunun haberine göre ABD 2001 yılından beri Afganistan’daki savaşta 133 milyar dolar harcadı. 2 bin 300 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Afganistan’da, 58 binden fazla Afgan askeri ve 38 bin sivil,

yaklaşık 42 bin de militan öldü.

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Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018’den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül’de Afganistan’daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban’ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Donald Trump, kasım ayı sonunda Afganistan’daki bir ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı. AA