ABD basını bu iddiayla çalkalanıyor: Trump’ın Bağdadi sözleri uydurma mı?

Terör örgütü IŞİD lideri Bağdadi’nin ABD’nin düzenlediği operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirilmesinin yankıları başta ABD basını olmak üzere uluslararası gündemdeki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi’nin yapılan operasyonda tünellerden kaçmaya çalışırken köşeye sıkıştığını ve yakalanacağını anlayınca da çocuklarıyla birlikte intihar yeleklerini patlattığını söylemişti.

‘AĞLAYARAK SIZLANIYORDU’

Operasyona ait bazı görüntüler yayınlanıp, Bağdadi’nin cesedinin denize gömüldüğü açıklansa da, Trump’ın açıklamaları ABD basınında sorgulanmaya devam ediyor.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Times, Trump’ın Bağdadi için söylediği, “Vahşi bir şekilde, kaçan bir korkak olarak öldü. Ağlayarak sızlanıyordu. Bir köpek gibi öldü artık kimseye zarar veremez” sözlerine dikkat çekti.

‘İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERDE SES YOKTU’

Trump’ın, dünyanın en çok aranan terör örgütü liderinin son anlarına ait verdiği bilgilerin doğrulanamadığı belirtilen makalede, yetkililerin de Başkan’ın sözleri konusunda şaşkın olduğu vurgulandı. Pentagon’dan ismini vermeden gazeteye konuşan dört yetkili, ‘Başkan Trump’ın neden bahsettiğini bilmediklerini’ anlattı.

İLGİLİ HABER Operasyonu yan yana izlediler ama farklı konuştular

Trump’ın operasyonu takip ettiği drone görüntülerinde ses olmadığını belirten yetkililer, paylaştığı bilgileri nasıl elde ettiğinin bilinmediğini ve ‘abartı ve uydurma’ gibi göründüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık basına ‘sahte haber’ suçlamaları yöneltiyor. Washington Post tarafından buna karşı yürütülen bir araştırmada ise, Trump’ın göreve geldiği günden bu yana 13 bin yanıltıcı açıklamada bulunduğu öne sürüldü.