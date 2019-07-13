ABD basını: S-400 düşünülenden daha pahalıya mâl olacak

CNN’de yer alan haberede, Türkiye’nin Rusya’dan, NATO uçaklarını düşürmesi için dizayn edilen S-400 hava savunma sistemi satın almasının, ABD için bir problem olduğu belirtildi.

Olayların yaklaşık iki yıl önce başladığına değinilen haberde S-400’ler için harcanan 2 milyar doların, satın alma sonrasında yaşanacaklar karşısında Ankara için ufak bir bedel olduğu öne sürüldü.

On yıllardan beri süren Ankara-Washington ilişkilerinin sorgulanmasına neden olduğu belirtilen S-400 anlaşması için F-35 kontratının tehlikeye atıldığı belirtilen haberde, Suriye’de birbirlerine ihtiyaç duyan Erdoğan ve Putin’in arasındaki ilişkinin derinleştiğine dikkat çekildi.

S-400’lerin 240 kilometre uzaklıktan bir hava aracını düşürebileceğini söyleyen CNN, Türkiye’nin bu satın alma ile birlikte bölgedeki büyük güç olduğunu diğer ülkelere gösterdiğini belirtti.

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“TÜRKİYE DOST YA DA DÜŞMAN DEĞİL”

Türkiye hakkında analizler yapan Steven Cook’tan da yoruma yer verilen haberde Cook’un “Türkiye artık olması gerektiği gibi bir ortak değil. Gelecekte, ABD politikları Türkiye’nin ABD’nin düşmanı ya da dostu olmadığı gerçeğine oturtulmalı” şeklindeki sözlerine yer verildi.