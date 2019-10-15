ABD’den peş peşe Türkiye kararları!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları içeren başkanlı kararnamesini imzalayacağını açıklamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Türkiye’yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanlığı da Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını açıkladı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığı yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulandığı duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu bakanlık ve yetkililerin belirlenmesi, Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliğini ve istikrarını daha da bozan eylemlerinin bir sonucudur. Gerekirse ilave yaptırımlar uygulamaya hazırız.”

BİR AÇIKLAMA DA POMPEO’DAN

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Pompeo, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları” gerekçesiyle, Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez’e yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği askeri harekatın durdurulması için söz konusu yaptırım kararının alındığını belirten Pompeo, Türkiye’nin ABD ile Suriye konusunda müzakere etmesi gerektiğini ifade etti. AJANSLAR