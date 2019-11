ABD Başkanı’nın programındaki kritik detay!

ABD Başkanı'nın yayınlanan bugünkü resmi görüşme programının hemen tümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrılmış olduğu görülüyor.

Ancak programda, Erdoğan'la olan görüşme programının tam ortasında, Trump'ın “ABD Senatosu'ndan bir heyeti de kabul edeceği” ibaresi yer alıyor.

TOPLANTIYA ERDOĞAN DA GİREBİLİR

Resmi programda Trump'ın senatörlerle yapacağı görüşmede Erdoğan'ın yer alıp almayacağına ilşikin bir ifade bulunmuyor. Ancak Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrılmadan böyle bir görüşme koyulmuş olması, Trump'ın Cumhurbaşkanı ile Senatörleri bir araya getirip, “arabuluculuğa soyunabileceği” olasılığını akla getiriyor.

Trump'ın açıklanan resmi 13 Kasım 2019 programı şöyle;

– 9.00- Beyaz Saray yetkilileri ile toplantı

– 12.00 – ABD Başkanı ve First Lady'nin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın karşılanmasına iştirak etmeleri

-12.10- ABD Başkanı ve First Lady'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşiyle 2'ye 2 yapacakları görüşme

-12.30- ABD Başkanı'nın Türk Cumhurbaşkanı ile kısıtlı katılımcıyla yapacağı görüşme

-13.00- ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile katılacağı, daha geniş katılımlı çalışma yemeği

–14.00- ABD Başkanı'nın bir grup senato üyesiyle yasama faaliyetleri hakkında yapacağı toplantı

-15.45- ABD Başkanı ve First Lady'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşini uğurlama törenine katılması