ABD BMGK’yı acil toplantıya çağırdı!

BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD’nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

ABD’nin, Washington ve Pyongyang arasındaki müzakerelerin durması ve her iki tarafın gerginliği artıran söylemleri üzerine, BMGK’yı toplantıya çağırması dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından “Kim Jong-un son derece zeki ve düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini riske atmaz istemez” açıklamasında bulunmuştu.

‘SABIRSIZ İHTİYAR’

Trump'a yanıt Kim'in sağ kolu, Kim Yong-chol'den gelmiş, devlet haber ajansı KCNA'ya konuşan Kim Yong-chol, ‘Kaybedecek bir şeylerinin olmadığını' savunmuştu. Trump için ‘sabırsız ihtiyar' tabirini kullanan Kim Yong-chol, “Eğer Trump garip yorumlar yapmayı sürdürürse Kim Jong-un fikrini değiştirebilir” ifadelerini kullanmıştı.