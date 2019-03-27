Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD bu hastaneyi konuşuyor… 9 hemşire birden hamile!

ABD'de bir hastanede çalışan 9 hemşirenin birden hamile olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

10:12 -
Haberler Dünya
ABD bu hastaneyi konuşuyor… 9 hemşire birden hamile!

Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.

Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, “Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var” ifadesini kullandı.

Bebek bekleyen hemşirelerden Amanda Spear, işe gelip hamile meslektaşlarıyla birlikte çalışmanın ve benzer deneyimler hakkında konuşmanın keyifli olduğunu belirtti. Anne adayları toplu fotoğraf çekimini sosyal medyada paylaşırken, hemşirelerden biri çekime katılamadı.

İLGİLİ HABERHerkes bu hastaneyi konuşuyor... 16 hemşire birden hamile!Herkes bu hastaneyi konuşuyor... 16 hemşire birden hamile!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:15 27.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more