Son dakika: ABD bu sorgulamaya odaklandı! Trump’ın avukatı ifade verdi

Daha önceki ifadesinde yalan söylediğini kabul eden ve bunun için ceza alan Cohen, eski patronu Trump için ırkçı ve hilebaz ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump için yaklaşık 10 yıl çalışan avukat Michael Cohen, ifadesinde Trump ve Rusya arasında bir bağlantı olup olmadığını bilmediğini ancak bazı şüphelere sahip olduğunu belirtti.

BAŞKANIN AF YETKİSİNİ KABUL ETMEYECEK

Cohen açılış konuşmasında, “Trump için aktif olarak çalışırken sakladıklarım için üzgünüm. Yalan söyledim ancak ben bir yalancı değilim. Kötü şeyler yaptım ancak kötü bir adam değilim. Ben bazı şeyleri düzelttim ancak daha fazla sizin arkanızı toplamayacağım Bay Trump” dedi.

Cohen, ABD Başkanlarına tanınan suçluyu affetme yetkisini kabul etmeyeceğini, Trump’ın bunu kullanmasını istemediğini açıkladı.

“IVANKA VE TRUMP JR. DA YABANCI ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞ OLABİLİR”

Cohen’i sorgulayanlardan biri olan Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Wasserman Schultz’un, Trump’ın ailesinin Rusya ya da başka bir ülkeyle bağlantısı olup olmadığı sorusuna Cohen, ‘olabilir’ yanıtını verdi.

Rusya’daki Trump Tower inşaatı projesiyle ilgili soruya ise Cohen, “Şirket anlaşmaya dahildi bu da ailenin de anlaşmaya dahil olduğu anlamına gelir” şeklinde yanıt verdi.

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FORBES LİSTESİ İÇİN HİLE YAPMIŞ

Cohen, Trump’ın varlıklarını abartarak Forbes dergisinin zenginler listesine girmeye çalıştığını iddia etti.

Trump’ın her yıl Forbes’un en zengiler listesinde yer almak istediğini söyleyen Cohen, varlıkların şişirilerek bunun devam etmesinin sağlandığını belirtti.

Cohen, 2015 yılında Trump hakkında yapılan internet anketini manipüle etmek için iki kişiyi tuttuğunu söyledi ve Trump için 10 yıl içinde yüzlerce kişiyi tehdit ettiğini itiraf etti.