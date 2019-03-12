ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: Tüm personel geri çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, Venezuela’daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela’daki kötüleşen durumu ve ABD Büyükelçiliği’ndeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor” dedi.

​Pompeo, Caracas’taki personelin hangi gün geri çekileceği konusunda ise bilgi paylaşmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Venezuela’daki ABD Büyükelçiliği’nde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermişti. Ancak birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Bu talimatın, Venezuela’daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği belirtilmişti.

Muhalefetin lideri Juan Guaido’nun kendisini geçici başkan ilan ettiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yönelik yeni ABD yaptırımları geçen ay devreye sokulmuştu.

Washington, Guiado’yu ülkenin geçici başkanı olarak kabul ediyor.