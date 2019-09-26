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ABD Dışişleri Bakanı’ndan küstah Türkiye açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs krizi ile ilgili olarak Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Yunan basınında yer alan haberlere göre 13 Eylül'de Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Hıristodulides'e gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin Maraş'ı tek taraflı olarak açmak istemesi BM kararlarına aykırıdır" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
10:01 -
Haberler Dünya
ABD Dışişleri Bakanı’ndan küstah Türkiye açıklama

Yunanistan’ın çok okunan İngilizce gazetelerinden Ekathimerini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 13 Eylül’de Yunan mevkidaşı Nikos Hıristodulides’e attığı mektubun detaylarını okuyucularına duyurdu. Pompeo’nun mektupta mevkidaşına, Türkiye’nin tek taraflı olarak Maraş’ı açma isteğinin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu ve bölgedeki barış görüşmelerine zarar verebileceğini söyledi.

Washington’daki bir kaynağa dayandırılan haberde, “ABD, çözüm için bütün tarafların kararlara saygı duymasını istiyor ve bu aynı mesajı Türkiye’ye de açıkça iletecektir” ifadesi kullanıldı. Pompeo’nun mektubunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını hatırlattığı öne sürüldü.

Son güncelleme: 10:07 26.09.2019
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