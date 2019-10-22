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ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Barış Pınarı Herekâtı” karşıtı metin dağıttı

ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Herekâtı'nın bölgedeki IŞİD'e karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi.

05:34 -
Haberler Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Barış Pınarı Herekâtı” karşıtı metin dağıttı

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen metinlerin, Başkan Donald Trump yönetiminden
gelen söylemlerle çeliştiğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump’ın Suriye’den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz konusu konuşma metinlerinde, “Türkiye’nin askeri harekâtı IŞİD ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor.” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

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Öte yandan, Türkiye’nin Kuzey Suriye’de düzenlediği harekât sırasında insan hakları ihlali işlediği savunulurken, Türkiye’nin bu ihlalleri soruşturması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, bölgeden askerlerle beraber insani yardım çalışanlarının da çekildiği kaydedilen metinde, ABD’nin bölgeye göndermeyi planladığı 50 milyon dolarlık yardımın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılmasının zorlaştığı ileri sürüldü. AA

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