ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Türkiye’ açıklaması

Bakanlıkta düzenlenen brifingde konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, Suriye’deki son duruma ve Türkiye’nin yürüttüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’nın “durdurulması” için diplomatik çabalara hız verdiklerini bildirdi.

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Üst düzey bakanlık yetkilisi, sürece ilişkin “ateşkes” ifadesini kullanarak, “Ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırıyoruz.” görüşünü dile getirdi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin çekilmesine karşın bu bölgedeki hava kontrolünün halen ABD hava kuvvetlerinde olduğunu kaydeden yetkili, Suriye’nin kuzeyindeki durumu “kriz” şeklinde tanımlayarak, krizin çözülmemesi durumunda Türkiye’ye yaptırımların artırılabileceği uyarısında bulundu. Ancak bu konuda detaya girmeyeceğini belirten yetkili, ABD askerlerinin Münbiç’ten tamamen çekildiğini ve bu bölgede herhangi bir Amerikan askerinin kalmadığını aktardı.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’ın bahçesinde, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin operasyonu ve Suriye’deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile Türkiye’ye gidebileceğini açıklamıştı.

POMPEO, BEHRAM SALİH İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pompeo ile Salih’in, “operasyonun durdurulması gerektiği” konusunda mutabık oldukları ifadesine yer verildi.

AA