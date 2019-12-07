ABD duyurdu… Siber korsanın başına en büyük ödül kondu

ABD Adalet Bakanlığı, Pittsburgh ve Nebraska'da, Moskova'da yaşayan Rus vatandaşı Maksim Yakubts'a karşı siber saldırı ve banka dolandırıcılığı suçlarından dava açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Yakubts'un kişisel ve finansal bilgileri çalmak için tasarlanan zararlı yazılımı yayan suç şebekesine liderlik ettiğinden emin.

Yakubts'un yakalanması için belirlenen ödül miktarının, ABD tarihinde siber suçlar için biçilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, siber suçlarla ilişkileri olduğu gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve şirketlerine yaptırım uygulamıştı.