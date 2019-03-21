ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan S-400 açıklaması!

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye ile yaşadıkları S-400 krizine çözüm bulma konusunda umutlu olduklarını ancak bu durumun ‘zorlu’ olduğu yorumunu yaptı.

Dunford’a, Reuters Haber Ajansı’nın ‘ABD’nin F-35 teslimatını askıya alabileceğine’ dair bugün servis ettiği haber soruldu. Soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı, “Kararları ben vermiyorum” derken, Trump yönetimi ve Kongre’nin, S-400’ler ile F-35’lerin Türkiye’de aynı anda bulunması konusunda zorlanacağını söyledi.

Dunford, “Bir çözüm bulabileceğimizi umuyoruz ama bu zorlu bir mesele” dedi.

Bu sabah Reuters Haber Ajansına açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı’nın ‘uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı’ Katie Wheelbarger, “S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak” demişti.