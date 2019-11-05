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ABD gündemine oturan papaz: Paula White

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel papazı olan Evanjelik Paula White'a Beyaz Saray'da Kamu İrtibat Ofisi'nde görev verilmesi Amerikan basınında gündem oldu. Trump hakkındaki açıklamaları ile daha önce de ABD basınının gündemine gelen White'ın yeni görevi ülke basınında, "Trump'ın 2020 seçimleri öncesi Evanjelik kesimden oy kapma çabası" olarak yorumlandı

21:27 -
Haberler Dünya
ABD gündemine oturan papaz: Paula White

Başkan Trump ile 2002’den bu yana çalışan ve danışma kurulunda bulunan kadın papaz White, geçen hafta alınan kararla Beyaz Saray Kamu İrtibat Ofisi yetkilisi olarak atandı.

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Trump hakkındaki açıklamaları ile daha önce de ABD basınının gündemine oturan White’ın yeni görevi ülke basınında, “Trump’ın 2020 seçimleri öncesi Evanjelik kesimden oy kapma çabası” olarak yorumlandı.

White, Kamu İrtibat Ofisi’nce dini grupların seslerini daha çok duyurması için geçen yıl kurulan “İnanç ve Fırsat Girişimi” adlı programda danışman olarak görev yapacak.

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Geçen yıl Hristiyan yayın kurulusu CBN’e mülakat veren White, “Trump ile ilk tanıştığım zamanda ona, ‘Ben sizin paranızı istemiyorum. Şöhretinizi de istemiyorum. Ben sizin ruhunuzu istiyorum’ dedim” ifadesini kullanmıştı.

White, haziranda Beyaz Saray’da yaptığı bir açıklamada, “Benim buraya ayak basmam nedeniyle Beyaz Saray kutsal bir yer.” açıklamasıyla da dikkati çekmişti.   AA

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