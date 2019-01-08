ABD heyetinin kritik görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftalarda ABD askerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından yoğun görüşme trafiği devam ediyor. Dün Ankara'ya gelen ABD heyetinin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet bu sabah Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Suriye’den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu. İsrail’deki temaslarının ardından dün Ankara’ya gelen Bolton ve heyeti bu sabah Cumhurbaşkanlığı’nda Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile iki saat on dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bolton’ın sözcüsü, “Bolton, Suriye’den çekilme konusunda Kalın ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmeye Türk tarafından Kalın’ın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu , MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer delegasyon üyeleri katılırken, ABD tarafından görüşmeye Bolton’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer delegasyon üyeleri katıldı.

Bolton’ın Ankara temasları sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmemesi dikkat çekerken, ziyaretten önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Erdoğan ve Çavuşoğlu’nun Bolton ile görüşmediği iddia edildi.

Bolton hafta sonunda Erdoğan da dahil olmak üzere Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde Suriyeli Kürtlerin korunmasının gerekli olduğuna vurgu yapacağını belirterek, “Türklerin asgaride ABD ile tümüyle eşgüdüm içerisinde olmayan ve ABD’nin mutabık kalmadığı askeri bir eyleme girmemesi gerektiğini düşünüyoruz… ki hem bizim askerlerimizi tehlikeye atmasınlar hem de başkan (Trump’ın) öne sürdüğü şart olan bizimle birlikte savaşmış Suriyeli muhalif güçlerin tehlikeye atılmamasını sağlamış olsunlar” dedi.

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