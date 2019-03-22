Dışişleri: ABD ile aramıza FETÖ girdi

Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, “15 Temmuz sonrası FETÖ’yle mücadele, ABD ile aramızda önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır'' ifadesi kullanıldı. Raporda öne çıkan saptamalar şöyle:

ARAMIZA FETÖ GİRDİ

ARAMIZA FETÖ GİRDİ: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’yle mücadele konusu, ABD ile aramızda önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, FETÖ’nün faaliyetleriyle mücadele ve halenABD’de bulunan örgüt lideri ile FETÖ mensubu kişilerin iadesi tarafımızdan ısrarla gündeme getirilmiş, ancak bu konularda ABD’den beklediğimiz karşılıklar alınamamıştır.

YPG’DE DE UYUŞMUYORUZ

ABD’nin Suriye’de PYD/YPG ile sürdürdüğü işbirliği de ABD ile aramızdaki ikinci bir uyuşmazlık konusu olmuştur. Bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmekte, tepki ve beklentilerimiz her düzeyde muhataplarımıza iletilmektedir.

BRUNSON ARAMIZI BOZDU

2018 yılında Rahip Brunson’ın yargılama süreci, ABD’nin yapıcı olmayan tutumu nedeniyle ikili ilişkilerimizi olumsuz etkilemiştir. Süreç boyunca ABD tarafına, Brunson davasının siyasi nitelik taşımadığı, bağımsız Türk yargısının kararının beklenmesi gerektiği, iki ülke arasında görüş ayrılığı bulunan konuların kamuoyu baskısı ve yaptırım tehdidiyle çözülemeyeceği vurgulanmıştır.

KONGRE ALEYHTE

ABD Kongresi’nde ülkemizi hedef alan yasa tasarılarının gündeme gelmesini engellemek üzere girişimlerde bulunulmuştur. 2018'de siyasi gerginliğin gölgesinde kalan ekonomik ve ticari ilişkilerimizin potansiyelimize uygun bir düzeye çıkarılması ve iki ülke arasındaki mekanizmalara işlerlik kazandırılması tarafımızdan dile getirilmiş, ancak ABD tarafının istekli olmaması nedeniyle bu yönde adımlar atılamamıştır.

RUSYA İLE ÇOK İYİYİZ

2018 yılında Rusya Federasyonu’yla ikili ilişkilerimizde her alanda ilerleme kaydedilmiştir. Turizm, ticaret ve enerjiden beşeri ilişkilere tüm konularda müspet bir gündem mevcuttur. Ülkemizle Rusya arasında muhtelif konularda görüş ayrılıkları olsa da, gelinen noktada ortak paydalara odaklanma, anlaşılamayan hususları ise yapıcı diyalog yoluyla ele alma gayreti mevcuttur.